De volta ao Senado, Cid Gomes quer debate ‘maduro e sereno’

Depois de levar dois tiros no peito, o senador Cid Gomes (PDT-CE) volta, nesta segunda, a participar das sessões do Senado. Ainda que à distância, já que o Senado está realizando apenas reuniões remotas, Cid garante que volta de sua licença-médica pronto para contribuir de forma “madura e serena” com a discussão sobre o combate ao coronavírus.

“Agradeço ao Prisco Bezerra, que representou com muita grandeza o povo do Ceará no período da minha licença e sigo forte na luta, especialmente nesse período tão difícil pelo qual estamos passando. Estou recuperado e pronto para oferecer minha contribuição para um debate maduro e sereno de propostas que possam minimizar os efeitos do cononavírus, especialmente nas populações mais vulneráveis”, escreveu Cid no seu Twitter.