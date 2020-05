‘Debaixo de vara’ de Celso de Mello ofende militares

Ministros militares do governo se sentiram ofendidos com os termos usados pelo ministro Celso de Mello, do STF, em decisão que os convoca a depor “até por “condução coercitiva” ou “debaixo de vara”, informa Tânia Monteiro, do Estadão. O decano da Suprema Corte exige que eles deponham como testemunhas no inquérito que investiga as acusações do ex-ministro Sérgio Moro de que o presidente Jair Bolsonaro interferiu politicamente na Polícia Federal.

O ministro escreveu que “se as testemunhas que dispõem da prerrogativa fundada no art. 221 do CPP, deixarem de comparecer, sem justa causa, na data por elas previamente ajustada com a autoridade policial federal, perderão tal prerrogativa e, redesignada nova data para seu comparecimento em até 05 (cinco) dias úteis, estarão sujeitas, como qualquer cidadão, não importando o grau hierárquico que ostentem no âmbito da República, à condução coercitiva ou ‘debaixo de vara'”. São eles: os generais Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Walter Braga Netto, da Casa Civil, e Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. A decisão atinge também a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) e os delegados Ricardo Saadi, Carlos Henrique de Oliveira Sousa, Alexandre Saraiva, Rodrigo Teixeira, Alexandre Ramagem Rodrigues e Maurício Valeixo.

A relação da Presidência com o STF passa por forte tensão, especialmente após o ministro Alexandre de Moraes suspender a nomeação do delegado amigo de Bolsonaro, Alexandre Ramagem, para comandar a PF. Outra fonte de atrito são os inquéritos que apuram fake news e atos antidemocráticos com participação do chefe do Planalto.