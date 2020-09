Decano ordena depoimento presencial de Bolsonaro em inquérito sobre interferência na PF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, ordenou nesta sexta-feira, 11, que o presidente Jair Bolsonaro deponha pessoalmente no inquérito que apura interferência política na Polícia Federal, aberto após acusação do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, que deixou o cargo em abril.

O decano do Supremo não adotou o procedimento sugerido pelo procurador-geral da República, Augusto Aras, para que o depoimento fosse tomado por escrito.

Na decisão, o ministro lembrou que a possibilidade de depoimento por escrito é uma prerrogativa de presidentes apenas nos casos em que são testemunhas, e não quando são investigados – o que é o caso, informou o Broadcast Político.