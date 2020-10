Decano pede que Fux marque julgamento sobre depoimento de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, solicitou nesta segunda-feira, 5, a inclusão na pauta da Corte o recurso do presidente Jair Bolsonaro para depor por escrito no inquérito que apura a suposta interferência do Planalto na Polícia Federal (PF). O pedido foi feito ao presidente do STF, Luiz Fux, que definirá em qual dia o caso será analisado pelo plenário. A expectativa é de que Fux indique para julgamento o processo já nesta quarta-feira, 7.

Bolsonaro havia sido inicialmente intimado pela PF a escolher uma data entre os dias 21 a 23 de setembro para depor presencialmente. A decisão pelo depoimento presencial e não por escrito, benefício que pode ser concedido ao presidente da República, foi feita pelo decano, que é o relator do caso no Supremo. A Advocacia-Geral da União recorreu em 16 de setembro e solicitou que o presidente deponha por escrito.

Durante período de licença médica de Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio, atuando em substituição ao decano, decidiu suspender o inquérito e adiou o depoimento do presidente sobre o caso para levar a decisão sobre a possibilidade de o presidente depor por escrito ao plenário da Corte. Hoje, o Celso de Mello autorizou a prorrogação do inquérito por mais 30 dias.

Com a aposentaria do decano marcada para dia 13 de outubro, Fux deve adiantar o julgamento para esta semana ainda. É possível que o novo ministro do STF, Kássio Nunes, assuma a relatoria do caso, já que a praxe é que novos ministros herdem os processos de seus antecessores. Porém, como Nunes foi indicado por Bolsonaro, é possível que a relatoria seja sorteada. Kássio ainda será sabatinado pelo Senado antes de assumir ou não a cadeira.