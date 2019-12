Decisão de Trump reflete ‘tensão geopolítica’, diz Mourão

Equipe BR Político

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira, 2, que a decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de voltar a taxar o aço e alumínio do Brasil é característico da tensão geopolítica que o mundo vive. A medida também atinge a Argentina.

“Hoje, pela manhã, Trump disse que vai aumentar as tarifas do aço brasileiro porque estamos desvalorização de forma artificial as nossas moedas. Não é o que está acontecendo”, disse o vice-presidente. “Isso (o ato de Trump) é uma característica da tensão geopolítica que estamos vivendo, que gera protecionismo e é anticíclica em relação à globalização”, completou.

Mourão deu as declarações após falar sobre o conflito comercial entre Estados Unidos e China, que, na sua visão, gera oportunidades para países como o Brasil e leva a reações como a de Trump. Mourão participa de um evento da Fiesp em São Paulo.

“EUA e China passam por um choque tecnológico, comercial, mas é também uma disputa de poder”, afirmou. “Óbvio que abre oportunidades a países como nós, que precisamos dinamizar exportações, de financiamento de infraestrutura, de construção, e os chineses estão dispostos a financiar”, disse. “Esse protagonismo provoca tensão no cenário internacional”, declarou, segundo o Broadcast Político.