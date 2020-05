Decisão sobre divulgação de vídeo da reunião fica para próxima semana

Contrariando expectativas, o ministro Celso de Mello avisou que não decidirá nada sobre uma divulgação do vídeo da reunião ministerial do último dia 22 de abril nesta sexta-feira. O magistrado deverá assistir à gravação somente na segunda-feira, 18, e tomar uma decisão apenas posteriormente. A defesa do ex-ministro Sérgio Moro quer que o vídeo vá a publico integralmente, alegando que é necessário “entender o contexto” na qual, supostamente, Jair Bolsonaro teria dito que quer interferir na Polícia Federal. Já a Advocacia-Geral da União defende que apenas “trechos” que dizem respeito ao processo sejam divulgados. A própria AGU revelou parte da transcrição da gravação, na qual Bolsonaro fala em “intervir”, alegando que se trata de modificar a segurança pessoal de seus familiares.