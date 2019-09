Declaração de Carlos causa insegurança em investidor, avalia Maia

Equipe BR Político

Declarações antidemocráticas como a do vereador carioca Carlos Bolsonaro (PSL) causam insegurança aos investidores nacionais e estrangeiros. Logo, atrapalham o crescimento do País. Essa é a avaliação do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). “É uma declaração que não cabe num País democrático”, afirmou.

“Frases como essa devem colaborar muito com a insegurança dos empresários brasileiros e estrangeiros de investir no Brasil. A conta das nossas frases quem paga é o povo mais pobre. Cada um de nós tem que refletir e tomar muito cuidado com o que diz”, disse nesta terça-feira, 10.

Segundo pesquisa Datafolha feita em agosto, 70% da população diz acreditar que os filhos do presidente Jair Bolsonaro mais atrapalham do que ajudam o governo.

Para reforçar seu argumento, Maia usou a situação da Venezuela como exemplo. Segundo ele, ao abrir mão de um sistema democrático, o país fez com que ninguém mais quisesse investir lá, de acordo com o Broadcast Político. “Democracia é o sistema que dá estabilidade aos países, confiança, tranquilidade para investimentos a longo prazo, que é o que precisamos para gerar empregos”, avaliou.