Decotelli está no Planalto com carta de demissão do MEC

Nomeado ministro da Educação na última quinta-feira, 25, Carlos Decotelli está no Palácio do Planalto para pedir demissão do cargo na tarde desta terça-feira, 30, informam auxiliares do governo. Segundo pessoas próximas do professor, ele reconheceu que a situação era insustentável e redigiu uma carta pedindo a saída do governo após a sua formação acadêmica ter sido alvo de vários questionamentos, reporta o Estadão. O imbróglio se dá após três instituições de ensino superior desmentirem o titular do MEC quanto aos títulos acadêmicos publicados por ele em seu currículo.

Decotelli tinha encontro marcado com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, às 14h30, mas cancelou sua ida ao Congresso minutos antes. Em seguida, se dirigiu ao Planalto. Pouco depois, o secretário-executivo do MEC, Antonio Vogel, também chegou à sede do Executivo, mas negou que estivesse indo falar com o presidente.