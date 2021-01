Decreto de Paes cria 343 leitos para covid no Rio

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), publicou no Diário Oficial desta sexta, 1, três decretos para criar, ainda em janeiro, segundo a prefeitura, 343 novos leitos para tratamento da covid-19, informa o Estadão. As medidas, de acordo com a nova administração, vão abrir 193 novas vagas na rede pública e 150 em hospitais privados, essas por meio de chamamento público. Paes afirmou que novas medidas contra a doença serão anunciadas no domingo.

Paes também criou por decreto o Centro de Operações de Emergência (COE Covid-19 Rio), que funcionará na sede do Centro de Operações e Resiliência (COR) na Cidade Nova. O órgão vai planejar ações de combate à pandemia e para aplicar medidas protetivas. Essas iniciativas vão se basear em três níveis que refletem o estágio de risco. O 1 será moderado; o 2, alto; e o 3, muito alto.

Outro decreto do novo prefeito cria o Comitê Especial de Enfrentamento da Covid-19. O órgão monitorará e avaliará o desempenho da rede do SUS e fará recomendações ao COE Covid-19 Rio, registra Wilson Tosta.

Crivella

Paes também criou duas comissões sob responsabilidade da nova secretaria de Marcelo Calero (Secretaria de Governo e Integridade Pública), Procuradoria Geral e Controladoria Geral do Município para investigar o chamado QG da Propina e o grupo Guardiões de Crivella, que levou à prisão do ex-prefeito. Segundo ele, sua gestão, no entanto, não ficará reclamando da “herança maldita”, conforme afirmou em sua posse.