Defensores da CPI da Lava Toga tentam invadir o STF

Equipe BR Político

O clima nesta quarta-feira, 25 é de tensão na Praça dos Três Poderes onde um grupo de manifestantes protesta a favor da abertura da CPI da Lava Toga e pela “moralização do STF”, informam os repórteres Rafael Moraes Moura e Patrik Camporez, do Estadão. Com críticas e ofensas disparadas a integrantes do STF, um grupo de pessoas vestidas de verde e amarelo tentou derrubar as grades que cercam a área externa do tribunal para invadir o edifício-sede do Supremo, o que levou policiais a disparar gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

Um policial militar foi atingido por uma pedra atirada por um manifestante, mas, segundo o Estado/Broadcast apurou, o estado dele não é grave. Ele foi atendido no departamento médico do STF.

O Supremo discutia na sessão o habeas corpus de um ex-gerente da Petrobras sobre o direito de um réu se manifestar na ação penal após as alegações dos delatores acusados no processo. O resultado desse julgamento pelo plenário da Corte, que será retomado na quinta, 26, pode levar à anulação de mais condenações da Lava Jato e, eventualmente, beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.