Defensoria Pública processa ‘Magalu’ por trainee para negros

A Defensoria Pública da União (DPU) abriu ação civil pública contra a rede de lojas Magazine Luiza, com pedido de R$ 10 milhões por danos morais coletivo. O motivo? O programa de trainee aberto pela empresa exclusivamente para negros.

O autor da ação, defensor Jovino Bento Júnior, afirma no documento que a não se trata de um programa de cotas, “mas de seleção exclusivamente baseada na cor da pele”. A ação corre na Justiça do Trabalho do Distrito Federal.

“Esse procedimento da ré, no entanto, viola o ordenamento jurídico, em especial a Carta Constitucional, que veda expressamente a discriminação pela cor como critério para admissão de empregados”, alega a ação da DPU, que considera o programa de treinamento como.

“Trata-se de fenômeno amplamente difundido hodiernamente, sendo que os profissionais que trabalham com publicidade, propaganda e marketing já possuem até mesmo um nome técnico para ele: marketing de lacração”, afirma a ação da DPU.

Na noite de ontem, 5, em entrevista ao Roda Viva, a empresária Luiza Trajano, dona da rede Magazine Luiza, disse que a ideia do programa de trainee exclusivo para negros veio depois de saber que a empresa tinha poucos negros em cargos do alto escalão.

“O racismo estrutural está inconsciente nas pessoas”, disse. Ela também garantiu que a ideia foi discutida por um comitê, e que não se trata de um “oba oba”. “Temos que entender mais o que é racismo estrutural. O dia que entendi até chorei, porque sempre achei que não era racista até entender o racismo estrutural”, disse.