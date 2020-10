Defesa Civil reconhece calamidade pública em 3 Estados

Em decorrência de doenças infecciosas virais, categoria em que se encaixa a covid-19, a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil reconheceu o estado de calamidade pública em Pernambuco, Espírito Santo e Rondônia.

De acordo com boletim emitido ontem pelo Ministério da Saúde, em Pernambuco há 151.736 casos de covid-19 e 8.387 óbitos. No Espírito Santo, 137.330 casos da doença e 3.628 mortes. Em Rondônia, 67.323 pessoas foram infectadas e 1.390 faleceram em decorrência do novo coronavírus.

A Defesa Civil também reconheceu o estado de calamidade pública pela covid-19 na cidade de Florianópolis (SC).

A decisão está oficializada em quatro portarias publicadas nesta sexta-feira, 9, no Diário Oficial da União. E passa a valer a partir de hoje.