Defesa da geração de empregos na mira do MDB

Marcelo de Moraes

Eleito como novo presidente do MDB, o deputado Baleia Rossi (SP) acha que o partido pode liderar junto ao governo um movimento de defesa de geração de empregos. Conversei essa semana com o deputado, que avalia o desemprego como uma das questões mais dramáticas enfrentadas pelo País nesse momento.

Na visão do dirigente do MDB, é possível abrir frentes de trabalho, com uma capacidade de gerar até um milhão de empregos. Ele entende que priorizar a questão do emprego poderá se tornar uma das bandeiras centrais do partido já nas próximas eleições municipais, ano que vem.