Defesa de Flávio diz que MP ‘abusa da imaginação’

A defesa do senador Flávio Bolsonaro emitiu uma nota após reportagem de O Globo afirmando que o Ministério Público, responsável pela denúncia “abusa da imaginação e da criatividade”. Os defensores do filho do presidente alegam que o fato do corretor imobiliário Glenn Dillard ter recebido valores não significa que eles foram repassados pelo senador ou por sua esposa.

“A defesa reafirma que a investigação do Ministério Público está embasada em vícios processuais, enganos e erros de cálculo. Flávio Bolsonaro é inocente das acusações patrocinadas por seus inimigos e por grupos que têm claros interesses políticos”, afirma a nota. Reportagem da publicação fluminense mostra que as anotações obtidas com o corretor seriam uma prova nova da denúncia do Ministério Público.