Defesa de Lula envia ao STF parcial de conteúdo da Spoofing

A defesa do ex-presidente Lula entregou nesta segunda, 8, ao Supremo Tribunal Federal uma análise preliminar de 34 gigabytes de informações compartilhadas pela Operação Spoofing com os advogados do petista de conversas entre integrantes da força-tarefa da Lava Jato e o ex-juiz Sérgio Moro. Amanhã, 9, a Segunda Turma do STF decide em julgamento sobre a manutenção ou derrubada do parecer do ministro Ricardo Lewandowski sobre o compartilhamento dos dados.

O objetivo da defesa de Lula é usar as conversas para reforçar as acusações de que Moro agiu com parcialidade ao condená-lo a nove anos e meio de prisão no caso do triplex do Guarujá (SP).

A defesa destaca, por exemplo, a atuação chamada “pesque e pague” de membros da Receita Federal a

pedido da “Lava Jato” mediante consulta informal de informações sigilosas a pedido dos procuradores para somente tornar oficial o pedido na hipótese de obtenção de resultados favoráveis à acusação.

Também cita pedido da força-tarefa de apoio ao FBI para assunto relacionado ao acordo de leniência da Odebrecht.

“Com efeito, o 4º Relatório Preliminar anexo indica a existência de diversos elementos documentados com o FBI, DOJ e outras agências estrangeiras em relação a aspectos relacionados ou decorrentes do aludido acordo de leniência da Odebrecht — os quais foram mantidos no Telegram e foram sonegados da Defesa Técnica do Reclamante. Tais registros, por exemplo, tratam das supostas cópias dos “sistemas da Odebrecht” e da (quebra da) cadeia de custódia do material. Como se vê no citado Relatório Preliminar, ocorreram diversas solicitações, reuniões e análises, por exemplo, do FBI e da Embaixada norte-americana sobre o assunto”, diz trecho do documento.

Outro ponto apresentado ao STF é o compartilhamento de informações da Procuradoria suíça com LJ. “Na mesma linha, conforme se verifica ainda no Relatório Preliminar anexo, diversos documentos foram encaminhados pela Procuradoria da Suíça aos procuradores da “Lava Jato” por meio do aplicativo Telegram. Ou seja, o encaminhamento do material ocorreu de forma clandestina e absolutamente incompatível com o que prevê o Acordo firmado entre Brasil e a Suíça para fins de cooperação em matéria penal”.

O documento chama o delator Leo Pinheiro de “braço” de Moro a partir das mensagens obtidas. “Outrossim, Leo Pinheiro, usado como “braço” do então juiz SERGIO MORO e dos procuradores da “Lava Jato” para condenar o Reclamante de forma ilegítima e ilegal no caso do “triplex”, sempre foi monitorado pelo então juiz SERGIO MORO”.

CPP russo

A partir da mensagem de uma das procuradoras, vê-se um apelido de Moro. “Essa inaceitável circunstância era tratada eufemisticamente pelo MPF como “cpp russo”, em uma alusão ao código de processo penal criado pelo então juiz SERGIO MORO”.

O movimento da defesa de Lula acompanha o da acusação. A mulher de Moro, Rosângela Moro, na função de advogada de defesa do marido, solicitou na quarta, 3, ao ministro Edson Fachin, do STF, que seja revogada a liminar de Lewandowski.

A advogada alega que caberia a Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo, decidir sobre o caso, e não o colega de Corte. Também afirma que “não há prova da autenticidade das mensagens” e que elas poderiam “ter sido adulteradas antes de sua apreensão pela Polícia Federal”.