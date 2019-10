Defesa de Lula pede que STF suspenda julgamento no TRF-4

Equipe BR Político

A defesa do ex-presidente Lula entrou com pedido junto ao STF nesta terça-feira, 29, para que a Corte suspenda um julgamento previsto para quarta-feira, 30, na 8ª Turma do TRF-4, sobre se a condenação do petista no processo do sítio de Atibaia deve ser anulada e, com isso, o processo voltar à primeira instância.

No pedido, os advogados solicitam que a Turma respeite a ordem de chegada dos recursos, sem acelerar o caso de Lula. A defesa aponta que há 1.941 processos que chegaram aos desembargadores antes ao de Lula.

A defesa afirma no pedido de habeas corpus que fez a mesma solicitação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), mas que não houve decisão até o momento.

Como você leu no BRP, na quinta-feira, 24, um dia depois da manifestação do MPF pela anulação, a defesa do ex-presidente entrou com recurso pedindo que o TRF-4 tirasse o julgamento de pauta.

No dia seguinte, o relator da Lava Jato no TRF-4, João Pedro Gebran Neto, negou o pedido dos advogados de Lula. Na decisão, o desembargador disse que a defesa do petista terá a chance de reapresentar suas teses, por meio de sustentação oral, na sessão de amanhã.