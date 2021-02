Defesa de Moro contesta liminar no STF sobre acesso de Lula a mensagens

A mulher do ex-ministro Sérgio Moro, Rosângela Moro, na função de advogada de defesa do marido, solicitou na quarta, 3, ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, que seja revogada a liminar do ministro Ricardo Lewandowski que deu à defesa do ex-presidente Lula acesso à troca de mensagens entre o ex-juiz da Lava Jato e procuradores da força-tarefa de Curitiba.

A advogada alega que caberia a Fachin, que é relator da Lava Jato no Supremo, decidir sobre o caso, e não o colega de Corte. Também afirma que “não há prova da autenticidade das mensagens” e que elas poderiam “ter sido adulteradas antes de sua apreensão pela Polícia Federal”.

“As perícias ali realizadas apenas confirmam que as mensagens foram objeto de busca e apreensão nos computadores dos hackers, mas não há demonstração de que não foram corrompidas após terem sido roubadas dos celulares dos Procuradores da República”, escreve Rosângela.

O Serviço de Perícias em Informática do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, no entanto, atestou que não houve adulteração no HD com o conteúdo das conversas.

Os diálogos obtidos de forma ilícita por hackers e revelados pelo site The Intercept Brasil mostram que o ex-juiz orientou procuradores no caso da condenação do triplex do Guarujá (SP). Embora provas obtidas por meio de ilicitudes não são objeto de acusação e defesa, juízes podem votar sob orientação dos conteúdos revelados.

A defesa de Lula pretende usar as novas mensagens para reforçar as acusações de que Moro agiu com parcialidade ao condená-lo a nove anos e meio de prisão.