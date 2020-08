Defesa de Witzel condena decisão monocrática do STJ

A defesa do governador Wilson Witzel (PSC), afastado do cargo pelo STJ nesta manhã de sexta, 28, por suspeitas de corrupção na área da saúde, condenou em nota a decisão monocrática do ministro Benedito Gonçalves. “O ministro Benedito desrespeita democracia, afasta governador sem sequer ouvi-lo e veda acesso aos autos para defesa. Não se esperava tais atitudes de um ministro do STJ em plena democracia”, afirmou um dos advogados, Roberto Podval. A defesa diz aguardar o acesso ao conteúdo da decisão para tomar as medidas cabíveis.