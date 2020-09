Defesa usará verba da Lava Jato para Amazônia em satélite de R$ 577 mi

O Ministério da Defesa usará verba paga pela Petrobrás em indenizações na operação Lava Jato para contratar um novo sistema de satélites com custo estimado de R$ 577,9 milhões e previsão de ficar pronto em 2026, informa o Estadão. Desse recurso, R$ 530 milhões teriam sido repassados pela estatal aos militares. A verba, por decisão do Supremo Tribunal Federal, deveria ser usada exclusivamente para proteção da Amazônia.

O projeto vem depois de a Polícia Federal assinar um contrato, no fim de agosto, de R$ 49 milhões pelo acesso a imagens de satélite para monitorar o desmatamento e queimadas por 1 ano da empresa norte-americana Planet Labs sem licitação. Na ocasião o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) criticou a compra e afirmou já ter sistema com as mesmas funções.

O custo do projeto é cinco vezes o orçamento de R$ 118 milhões deste ano do Inpe. A ação prevê o aprimoramento do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), controlado pela Defesa e não terá relação com a estrutura tecnológica do Inpe. Em agosto, a Defesa havia informado que pretendia investir R$ 145 milhões em um projeto de satélite para monitorar a Amazônia na fase inicial de um programa que, segundo a Pasta, só fica pronto no próximo governo, em seis anos.

A iniciativa tem sido criticada por especialistas por alocar o recurso em um momento em que o próprio Inpe passa por escassez de verba para atuar. De acordo com a Defesa, o projeto busca um sistema capaz de enxergar o terreno, mesmo sob nuvens. “Dessa forma, mesmo na época de fortes chuvas na Amazônia, que duram cerca de oito meses, o radar consegue melhor monitoramento”, afirma. O ministério argumenta que a tecnologia é complementar ao sistema do Inpe. “Portanto, não haverá sobreposição de funções do Inpe, mas sim complementaridade.”