Defesa vai pedir soltura de Lula nesta sexta

Equipe BR Político

Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de derrubar a prisão após a condenação em segunda instância, os advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciaram que vão pedir sua libertação já nessa sexta-feira. Segundo a defesa do petista, “o ex-presidente Lula está preso há 579 dias injustamente e de forma incompatível com a lei’. “Lula não praticou qualquer ato ilícito e é vítima de ‘lawfare’, que, no caso do ex-presidente, consiste no uso estratégico do Direito para fins de perseguição política”.

“Após conversa com Lula nesta sexta-feira levaremos ao juízo da execução um pedido para que haja sua imediata soltura com base no resultado desse julgamento do STF, além de reiterarmos o pedido para que a Suprema Corte julgue os habeas corpus que objetivam a declaração da nulidade de todo o processo que o levou à prisão em virtude da suspeição do ex-juiz Sergio Moro e dos procuradores da Lava Jato, dentre inúmeras outras ilegalidades”, anunciaram, em nota, os advogados Cristiano Zanin Martins e Valeska Martins.