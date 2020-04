‘Deixar o governo era a única atitude eticamente aceitável’, diz Rosângela Moro

A advogada Rosângela Moro, esposa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, usou sua conta no Instagram no domingo, 26, para se manifestar sobre a demissão do marido. “Eu não poderia esperar outra atitude do meu marido; deixar o governo era a única eticamente aceitável”.

Rosângela também defendeu a Lava Jato, operação que deu destaque internacional ao marido. “A Lava Jato é uma conquista da sociedade brasileira. Também somos uma família que sempre, com muita fé em Deus, defendeu valores de ética e verdade. Nunca ofendi qualquer autoridade do país, mesmo quando discordava. Nunca insultei ou ofendi qualquer condenado quando meu marido era juiz. Atos têm consequências e cada um responde pelos seus”, escreveu.