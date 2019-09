Delação de Leo Pinheiro é homologada pelo STF

Equipe BR Político

A delação premiada com peso fundamental na condenação do ex-presidente Lula, e que também serviu de pivô para atritos na gestão da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, foi homologada nesta sexta, 13, pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, informa o Estadão.

Ex-presidente da OAS, Leo Pinheiro foi preso uma primeira vez em novembro de 2014. Ganhou prisão domiciliar, por ordem do STF, e voltou para o regime fechado em 5 de setembro de 2016. Com a delação homologada, sua defesa pediu ao juiz Danilo Pereira Júnior, da 12.ª Vara Federal de Execuções Penais de Curitiba, para que ele migre ao regime domiciliar.

Pinheiro atribuiu supostas propinas a Lula no caso triplex, em que o ex-presidente cumpre 8 anos e 10 meses de pena, e no do sítio, que está próximo de ser julgado em segunda instância, em que a juíza Gabriela Hardt impôs pena de 12 anos e 11 meses de prisão ao petista.