Delegado da Receita fala em ‘forças externas’

Equipe BR Político

O delegado da Receita no Porto de Itaguaí (RJ), José Alex Nóbrega de Oliveira, escreveu uma carta para colegas reclamando de “forças externas” que estariam atrapalhando o trabalho do órgão e estariam interessadas em sua exoneração. Segundo o Estadão, a mensagem foi enviada em um grupo de Whatsapp de delegados da Receita. Oliveira foi um dos delegados que o secretário Marcos Cintra teria pedido para ser trocado a pedido de familiares do presidente Jair Bolsonaro.

“Venho relatar o que está ocorrendo, pois existem forças externas que não coadunam com os objetivos de fiscalização da RFB, pautados pelo interesse público e defesa dos interesses nacionais”, diz a mensagem assinada por Oliveira.O Porto de Itaguaí fica em uma área fortemente influenciada pelas milícias e é um ponto importante de recebimento de mercadorias da China e exportação para a Europa.