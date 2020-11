Em Vitória, Delegado Pazolini (Republicanos) foi eleito com 58,63% dos votos válidos neste domingo, 29, com 94,04% das urnas apuradas. O adversário, João Coser (PT), teve até o momento 41,37% dos votos válidos no segundo turno. A diferença de votos entre os dois é irreversível.

A capital do Espírito Santo era uma das mais indefinidas, segundo a última pesquisa Ibope, divulgada no sábado. O levantamento apontava 50% das intenções de votos válidos a cada um dos candidatos.