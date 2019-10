Delegado Waldir diz que PSL não será oposição

Equipe BR Político

Da ala dos apoiadores do dirigente do PSL, Luciano Bivar (PE), o líder do partido na Câmara, Delegado Waldir (GO), afirmou que a legenda não fará oposição ao presidente Jair Bolsonaro no atual contexto de disputa de poder dentro da sigla entre forças bolsonaristas e bivaristas. “Temos ideias semelhantes. Vamos prezar pela governabilidade porque fomos eleitos defendendo as mesmas pautas”, disse ele ao BRP.

Waldir destaca que não foi o partido que deflagrou a crise. “Nós do PSL não criamos nenhum atrito. Primeira coisa a deixar claro. Quem expôs e usou palavras indevidas foi o presidente da República”. Segundo ele, alguns parlamentares estão “fissurados no presidente da República”.

“Alguns deputados estão alucinados ou fissurados no presidente da República. Tomaram lado, estão sendo mal-agradecidos”, afirmou, aproveitando para rasgar elogios a Bivar. “Nosso presidente (Bivar) tem mais de 70 anos, cabelos brancos, uma mega experiência. Nunca tiveram nada contra ele. É uma pessoa já realizada, com patrimônio”. Segundo ele, o PSL não vai aliviar para os infiéis. “Vai ser ferro e fogo. Esse é o tratamento para indisciplinados.” (Felipe Goldenberg, especial para o BRP)