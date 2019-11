Deltan: ‘Continuarei trabalhando para reduzir corrupção e impunidade’

O procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, usou sua conta no Twitter para reagir à advertência que recebeu hoje como punição do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) por ter criticado decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Deltan disse que exerceu seu “direito à liberdade de expressão e crítica”. E afirmou que sua manifestação “decorre de um sistema de justiça que não funciona, em regra, contra poderosos, e é na omissão e no silêncio que a injustiça se fortalece. O debate dos problemas de nosso sistema é essencial”, escreveu.

“Continuarei trabalhando para fazer a minha parte em reduzir a corrupção e a impunidade”, acrescentou Deltan.