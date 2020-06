Deltan critica decisão do TJ no caso Flávio Bolsonaro

O procurador da República e coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, criticou nesta sexta-feira, 26, a decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça (TJ) do Rio de Janeiro, que mandou retirar do juiz Flávio Itabaiana o julgamento do caso que apura a “rachadinha” no gabinete do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Segundo Deltan, tal manobra vai tornar a investigação “mais lenta”. O procurador disse ainda que a decisão do TJ está em desacordo com o que foi definido pelo STF em 2018 a respeito das regras do foro privilegiado.

“A remessa do caso de Flávio Bolsonaro para o Tribunal contraria a orientação do STF e tende a tornar a investigação mais lenta – é o “efeito foro privilegiado”. Tribunais são vocacionadas para julgar recursos e não acompanhar investigações”, escreveu Deltan no Twitter.