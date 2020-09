Deltan será julgado hoje pelo CNMP

Depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes revogar liminar do ministro Celso de Mello que havia travado as ações no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) contra o procurador Deltan Dallagnol, nesta terça-feira, 8, o colegiado vai julgar dois processos disciplinares contra o ex-coordenador da Lava Jato no Paraná.

Ao revogar a liminar do decano, Mendes apontou ao risco de prescrição envolvendo os dois processos contra Deltan. O prazo de ambos se encerra na próxima quinta, 10, e Celso de Mello só iria retornar de licença médica na sexta, 11.

“O não julgamento de um réu eventualmente culpado configura situação mais grave do que o julgamento e a absolvição de um réu eventualmente inocente”, escreveu Gilmar, provocando fortes reações da força-tarefa da Lava Jato.

Já fora do comando da força-tarefa no Paraná, na avaliação de conselheiros do CNMP ouvidos pelo Blog do Fausto, Deltan deve sofrer censura – punição que, na prática, dificulta a promoção do procurador ou benefícios de carreira dentro da Procuradoria. Se ocorrer, a sansão constará na ficha de Deltan e, caso ele seja julgado novamente no Conselhão, poderá sofrer penas mais duras.