DEM avalia sanções disciplinares contra Chico Rodrigues

A direção nacional do Democratas, partido de filiação do senador Chico Rodrigues (RR), avalia punir o parlamentar com sanções disciplinares, após ele ter sido flagrado pela Polícia Federal com R$ 30 mil escondidos na cueca durante operação deflagrada na quarta-feira, 14, em Boa Vista.

Em nota divulgada nesta quinta-feira, 15, o partido afirma que determinou que seu departamento jurídico acompanhe de perto todos os desdobramentos do inquérito que resultou na busca e apreensão no endereço do vice-líder do governo no Senado.

“Estamos atentos a todos os detalhes da investigação e, havendo a comprovação da prática de atos ilícitos pelo parlamentar, a Executiva Nacional aplicará as sanções disciplinares previstas no Estatuto do partido”, diz o texto assinado pela Executiva Nacional do partido.

Conselho de Ética

Mais cedo, um grupo de senadores decidiu acionar o Conselho de Ética da Casa para que investigue o senador. A apuração pelo colegiado pode levar à sua cassação do parlamentar. A decisão foi tomada em reunião virtual pelos senadores Styvenson Valentim (Podemos), Jorge Kajuru (Cidadania), Alessandro Vieira (Cidadania), Randolfe Rodrigues (Rede) e Lasier Martins (Podemos).