DEM da Bahia disputado por Lira e Baleia

O DEM da Bahia está em meio a uma briga de foice entre as candidaturas de Artur Lira (PP-AL) e Baleia Rossi (MDB-SP). Oficialmente, a sigla está com o emedebista, que se lançou à presidência da Câmara apoiado por Rodrigo Maia (DEM-RJ). Mas a bancada baiana do partido diz estar “100% fechada” com o progressista, contrariando a vontade de Maia e de ACM Neto, presidente nacional da legenda.

“100% da bancada baiana do Democratas reunida hoje em Salvador para declarar apoio à candidatura de Arthur Lira”, disse o deputado Arthur Maia (DEM-BA), após encontro com o candidato do PP.

Em entrevista na tarde desta segunda-feira, 25, Maia minimizou as traições. E disse que ACM irá interferir para que a legenda esteja com Baleia Rossi. “O DEM estará no bloco, é isso que o ex-deputado e ex-prefeito ACM Neto vai informar ao deputado Arthur Lira. Falei com ele mais cedo, que o partido vai formar parte do bloco do deputado Baleia”, disse Maia a jornalistas. Nas contas do atual presidente da Câmara, sua sigla irá entregar 20 a 22 votos para o emedebista na eleição que acontecerá na próxima segunda-feira.