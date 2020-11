DEM elegeu 3 prefeitos de capitais em primeiro turno

Com prefeitos eleitos já no domingo, 15, em Curitiba, Florianópolis e Salvador, o DEM foi o partido que mais elegeu prefeitos de capitais no primeiro turno das eleições municipais. Nas 25 capitais em que os eleitores foram às urnas, em sete não será necessário o segundo turno.

Rafael Greca foi reeleito na capital paranaense com 59,74% dos votos.

Gean Loureiro, que também disputava a reeleição, conquistou 53,46% dos votos.

Bruno Reis, que é vice de ACM Neto na capital baiana, obteve 64,20% dos votos.

O PSD conquistou duas prefeituras de capitais: Belo Horizonte, com Alexandre Kalil (PSD); e Campo Grande, com Marquinhos Trad (PSD). O PSDB também conseguiu duas prefeituras: Cinthia Ribeiro, em Palmas, e Álvaro Dias, em Natal.