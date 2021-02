DEM embarca ou não na candidatura de Lira?

A campanha do candidato Arthur Lira (PP-AL) à presidência da Câmara enviou nesta manhã de segunda, 1, a agenda do deputado com o anúncio de apoio do DEM à sua candidatura, às 9h30. Como você leu aqui no BRP, o partido presidido por ACM Neto desembarcou do bloco de apoio ao candidato Baleia Rossi (MDB-SP), capitaneado por Rodrigo Maia, com o discurso de que vai recomendar neutralidade na disputa da noite de hoje.

Diferente do que diz a agenda de Lira, o evento será um encontro com aliados do candidato apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro com representantes do DEM, mas sem anúncio de embarque, a pedido de ACM Neto, conforme apurou o Broadcast Político.

Com a bancada rachada e com o governo oferecendo cargos e emendas, os deputados do partido pressionaram o comando do DEM para que desfizessem o bloco com Baleia. O movimento indica um enfraquecimento da candidatura do emedebista, mas, na prática, a conta não deve mudar, pois Lira já tinha pelo menos metade da bancada dos 30 deputados a seu favor.