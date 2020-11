DEM lamenta morte de João Alves Filho, ex-governador de Sergipe

Morreu no fim da noite de terça-feira, 24, o ex-governador de Sergipe João Alves Filho, de 79 anos. Ele estava internado em estado grave desde a semana passada no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, após sofrer uma parada cardíaca em casa no dia 18. No último sábado, ele foi diagnosticado com covid-19. O político já recebia cuidados intensivos por conta de quadro avançado de Alzheimer.

O Democratas, partido em que Alves Filho encerrou a vida política, e pelo qual foi eleito prefeito de Aracaju, em 2012, lamentou a morte do ex-governador, a quem classificou como “exemplo de eficiência e seriedade”.

“Homem corajoso e determinado, João Alves valorizou o diálogo e o equilíbrio na política durante todo seu trabalho. Por isso, temos a certeza de que a história escrita por ele, e todo o legado político construído ao longo da sua vida pública, vão seguir inspirando as pessoas por muito tempo”, diz a nota do DEM, assinada pelo presidente nacional do partido, ACM Neto.

Além da esposa, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM), Alves Filho deixa ainda três filhos e quatro netos.