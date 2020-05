Demanda do setor aéreo caiu 93% em abril

O baque que a pandemia de coronavírus trouxe ao setor aéreo pode ser visto nos números de abril. Segundo dados da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), houve uma queda de 93,06% na demanda, e isto se tratando apenas de voos nacionais. Foram transportadas 399.558 pessoas no período, uma retração de 94,55%. A taxa de ocupação nos aviões disponíveis foi de 65,45%, isto mesmo com a oferta de assentos recuando 91,35%. Todos os dados são em relação ao mesmo mês de abril de 2019. Em voos internacionais, a queda foi de 98,13% em março, em comparação com o ano passado, com apenas 9.210 passageiros.