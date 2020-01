‘Democracia em Vertigem’ na lista dos indicados ao Oscar

Equipe BR Político

O documentário brasileiro Democracia em Vertigem, da diretora Petra Costa, está entra os indicados ao Oscar 2020. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira, 13, em Los Angeles.

O filme foi lançado no ano passado pela Netflix e mostra, com um olhar pessoal, o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A cerimônia de anúncio dos vencedores cinema ocorrerá no dia 9 de fevereiro em Los Angeles.

Em 2019, Democracia em Vertigem entrou na lista dos 10 melhores filmes do ano segundo o jornal New York Times. A indicação deverá causar uma série de críticas por parte dos políticos pró-impeachment. E aplauso por parte dos da esquerda.