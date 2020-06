Democracia tem apoio recorde, diz pesquisa

O regime democrático brasileiro está com um apoio recorde em sua história, segundo o Datafolha. Pesquisa revelada no último sábado mostra que 75% dos brasileiros considera a democracia como modelo mais adequado ao País. É o maior patamar desde 1989, quando o instituto começou a questionar seus entrevistados sobre o regime do Brasil. Para efeito de comparação, em dezembro do ano passado esse número era de 62%. O recorde vem em um momento no qual parte da militância de Jair Bolsonaro protesta ostentando faixas pedindo a volta do regime militar e da ditadura, com o fechamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso Nacional.