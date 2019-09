Denarium a favor da mineração: ‘Roraima pode ser a salvação da nação’

Equipe BR Político

O governador de Roraima, Antônio Denarium (PSL), fez defesa da mineração em terra indígena durante reunião de governadores com o presidente Jair Bolsonaro nesta manhã de terça, 27, em Brasília. Denarium destilou vários números sobre a taxa de ocupação de terras indígenas no Estado, de desempregados pela entrada da venezuelanos na região e de quilômetros de fronteira na tentativa de sensibilizar Bolsonaro sobre a urgência de se liberar a mineração em terra indígena. “Roraima é a porção de terra mais rica do mundo. Pode ser a salvação da nação desde que se possa fazer a exploração mineral”, afirmou. Empresário do setor da carne, do milho e da soja, Denarium reclamou muito também das fiscalizações do Ibama. “É preciso separar os bons dos ruins. Hoje o Ibama multa todo mundo, prendem todas as cargas de madeira, independente se tem origem legal ou ilegal”, acusou.

Em resposta, Bolsanaro questionou: “Por que há tanta terra indígena em seu Estado?”.

