Denarium sobre vacina: ‘Eu vou tomar’

Aliado do presidente Jair Bolsonaro, o governador de Roraima, Antonio Denarium (sem partido), afirmou na terça, 13, que vai se vacinar contra a covid-19, durante coletiva para divulgação de medidas contra a doença no Estado, que hoje apresenta uma média de 130 mortes para cada 100 mil habitantes, acima da média brasileira – de 96 a cada 100 mil habitantes.

“Eu vou tomar. Assim que tiver disponibilidade, eu vou tomar, da mesma forma que acho que toda a população, quem já foi contaminado e não contaminado, deve se vacinar”, disse ele.

De acordo com boletim do governo estadual divulgado ontem, Roraima, com 631 mil habitantes, tem 70.086 casos confirmados de covid-19 e 800 óbitos em razão da doença.