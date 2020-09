O desmonte dos órgãos de cultura do País segue seu curso com a nomeação publicada no Diário Oficial da União desta quarta, 16, de uma dentista para chefiar o Centro Técnico do Audiovisual, subordinado à Secretaria Especial de Cultura, chefiada pelo ator Mario Frias. Edianne Paulo de Abreu foi candidata a deputada federal pelo PSL, em 2018, lembra O Globo. Ela será subordinada direta do secretário Nacional do Audiovisual, Bruno Graça Melo Côrtes.