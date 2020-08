Depen autoriza visitas virtuais em presídios federais

O Departamento Penitenciário Nacional (Depen) autorizou a retomada de visitas virtuais em penitenciárias federais. A portaria foi publicada nesta sexta-feira, 14, no Diário Oficial da União.

As visitas acontecerão por intermédio das unidades da Defensoria Pública da União (DPU) que apresentem condições para a realização. A portaria também autoriza a volta dos atendimentos regulares presenciais de advogados. Para isso, “as penitenciárias federais deverão observar o procedimento operacional padrão de medidas de controle e prevenção do novo coronavírus do Sistema Penitenciário Federal, de modo a reforçar a frequência da higienização dos locais destinados pela administração prisional aos atendimentos”, diz a portaria.

Seguem suspensas as atividades presenciais de educação, de trabalho, de assistência religiosa e as escoltas dos presos custodiados nas penitenciárias federais, como forma de prevenção à disseminação da covid-19, exceto quando se tratar de escoltas de requisições judiciais, inclusões emergenciais e daquelas que por sua natureza precisem ser realizadas, aponta o Depen.