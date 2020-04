Depois da crise na saúde vem a do emprego, alerta ministro do TST

Em meio aos debates sobre como fica a economia durante e após o combate à pandemia da covid-19, o ministro do Superior do Trabalho (TST) Douglas Alencar Rodrigues afirmou nesta quarta-feira, 8, que o País sairá dessa crise com um problema grave de empregabilidade.

Durante uma transmissão ao vivo feita pela XP Investimentos, Rodrigues disse que o Direito tenta dar respostas a muitas questões, mas que neste momento é preciso que as cortes de Justiça tenham em conta que é uma crise e decidam sobre o que é melhor: as pessoas serem demitidas ou terem seus respectivos empregos e rendas.

“Vamos sair dessa crise com um problema grave de empregabilidade”, disse o ministro, acrescentando que muitas empresas já estão promovendo dispensas de funcionários por conta da deterioração de seus caixas.

MP 927

O ministro esclareceu dúvidas relacionadas à Medida Provisória 927 que, entre outras coisas, trata sobre o “home office” ou teletrabalho. Ele ressaltou que a MP permite que os empregadores tomem decisões unilaterais, preferindo os acordos individuais aos coletivos, o que poderá chocar com o que reza a Constituição e levar, por consequência, as ações na Justiça mais à frente. Para evitar esse cenário, Rodrigues recomenda que haja diálogo entre as empresas e os sindicatos.