Depois de divisão no primeiro turno, PT declara apoio a Sarto em Fortaleza

A executiva municipal do PT decidiu nesta terça-feira, 17, apoiar, por unanimidade, a candidatura de José Sarto (PDT) no segundo turno em Fortaleza. Como você leu no BRP, o apoio era esperado pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, caso o candidato do partido fosse ao segundo turno contra o candidato da direita Capitão Wagner (PROS).

Na segunda, o governador do Ceará, Camilo Santana (PT), já havia declarado o apoio ao candidato dos Ferreira Gomes na capital. Uma aliança entre o PT e o PDT no reduto de Ciro em torno da candidatura de Sarto foi ensaiada no primeiro turno e já tinha o apoio do governador petista, mas não prosperou, pois Luizianne Lins (PT) não abriu mão da candidatura.

Com a derrota da petista, que ficou em terceiro no primeiro turno, a executiva municipal do PT decidiu pelo apoio a Sarto para fazer oposição a Wagner, que tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Lins, que tem divergências com o grupo de Ciro no PDT, não se pronunciou ainda sobre o assunto.