Depois de Bolsonaro, 13 ministros fazem exame para covid-19

Na esteira do diagnóstico positivo do presidente Jair Bolsonaro para covid-19, ao menos treze ministros que tiveram recentemente com ele também fizeram exames. Paulo Guedes (Economia), Luiz Eduardo Ramos (Secretária de Governo), Braga Netto (Casa Civil), Levi Mello (AGU), Marcelo Alvaro Antonio (Turismo), Ricardo Salles (Meio Ambiente), Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) e Roberto Campos Neto (Banco Central) realizaram testes rápidos, que deram negativo.

Fernando Azevedo (Defesa), Ernesto Araújo (Relações Exteriores), André Mendonça (Justiça) e Jorge Oliveira (Secretaria-Geral) realizaram teste molecular, pelo método RT-PCR, e aguardam o resultado do exame. Mendonça também fez um teste rápido, que deu negativo. O teste RT-PCR de Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) deu negativo, informou o Broadcast Político.

Bolsonaro começou a apresentar sintomas de covid-19 no domingo e confirmou ontem que contraiu a doença. Segundo especialistas, o período de incubação (intervalo entre a contaminação e o início dos sintomas) pode variar de 2 a 14 dias, com média de 5 dias.