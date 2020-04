Depois de Caiado, Carlos Moisés flexibiliza quarentena em SC

Na esteira do governo de Goiás, o governador de Santa Catarina Carlos Moisés (PSL) anunciou a flexibilização do isolamento no Estado e liberou atividades comerciais e religiosas a partir desta terça-feira, 21, conforme portaria publicada no diário oficial do Estado. Com o afrouxamento, templos e igrejas estão permitidos a receber fiéis e a partir desta quarta shopping centers, centros comerciais, galerias, restaurantes e academias poderão reabrir também.

Os serviços precisarão implementar medidas de distanciamento social e higienização. Para templos e igrejas, o funcionamento terá de ser no máximo com 30% da capacidade do local e está vetada a presença de pessoas do grupo de risco para o coronavírus. Durante as celebrações, as pessoas terão de manter uma distância mínima de 1,5 metro e a instituição religiosa terá de garantir o uso de máscaras e higienização das mãos com álcool em gel. Ainda nesta terça, o governo anunciará as regras para o funcionamento das atividades comerciais.