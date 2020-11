Depois de Ciro, Skaf pode apoiar candidatura de França

Presidente da Fiesp e aliado de Jair Bolsonaro, Paulo Skaf decidiu levar o seu apoio não ao candidato do presidente, Celso Russomanno (Republicanos), mas a Marcio França (PSB), que compete com Russomanno por uma vaga no segundo turno em São Paulo. Skaf, que apoiou França também em 2018 no pleito ao governo estadual, irá se reunir neste sábado, 7, com o candidato e considera gravar vídeo para o programa eleitoral gratuito na TV, informa o Estadão.

Nas pesquisas, Russomanno, que figura em segundo lugar com 16% das intenções de voto, atrás de Bruno Covas (PSDB) que tem 28%, está empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL), que tem 14% e França, com 13%.

Com o derretimento de Russomanno, França tem angariado o apoio de nomes conhecidos na reta final da campanha para o primeiro turno da eleição. Também nesta sexta-feira, 6, foi revelado que Ciro Gomes irá participar de sua campanha na semana que vem. O partido do ex-presidenciável, o PDT, forneceu o vice da chapa de França, Antonio Neto.