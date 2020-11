Depois de crise interna, Salles participa de almoço de Bolsonaro com ministros

Alguns dias depois do entrevero entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, o presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta terça-feira, 3, com Salles, o ministro das Comunicações, Fábio Faria e o da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, em um encontro que contou também com integrantes do gabinete do presidente. O almoço ocorreu no gabinete de Faria e não estava previsto na agenda oficial do presidente

O atrito público entre Salles e Ramos opôs mais uma vez as alas ideológica e militar do governo na semana passada e abriu mais uma crise interna no governo. Ramos e outros ministros militares não participaram do encontro de hoje.