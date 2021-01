Depois de Manaus, município do Pará tem 6 mortes por falta de oxigênio

O município de Faro, no Pará, já contabilizou ao menos seis mortes por asfixia nas últimas 24h. A cidade de 12 mil habitantes, que faz fronteira com o Amazonas, enfrenta colapso na área da saúde com a falta de oxigênio, leitos e medicamentos para os pacientes em tratamento da covid-19. A divisa entre os dois Estados está fechada desde a semana passada como medida preventiva.

De acordo com reportagem do Estadão, a situação mais preocupante é na comunidade de Nova Maracanã, onde pelo menos 34 pacientes estão hospitalizados, oito deles precisando ser transferidos com urgência para UTI. A falta de estrutura para atender a demanda de infectados também atinge as cidades vizinhas de Terra Santa (PA) e Nhamundá (AM).

De acordo com atualização feita no último domingo, 17, Faro tem 524 casos confirmados de covid-19 e nenhum óbito. No total, Estado soma 309.816 pacientes infectados desde o início da pandemia e 7.412 óbitos.

Na segunda-feira, 18, o governo do Estado distribuiu 159 cilindros de oxigênio às cidades de Oriximiná (79), Terra Santa(30), Faro (20) e Juruti (30). “Os insumos são para dar suporte aos leitos de hospitais nos respectivos municípios”, informou.

Na manhã de hoje, o prefeito Paulo Carvalho (PSD) comprou 20 balas de oxigênio na cidade de Santarém (PA). O município também costuma adquirir suprimentos de oxigênio em Manaus. “Ambas as cidades estão em crise. A demanda é maior que a quantidade, porque a produção está comprometida”, diz, referindo-se à crise na empresa White Martins, fornecedora de oxigênio hospitalar na região oeste do Pará.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou que no Pará duas empresas são responsáveis pelo fornecimento de oxigênio, White Martins e Air Liquide. Somente a empresa White Martins produz atualmente 58 mil m3 por dia, quantidade suficiente para o abastecimento de todo o Estado. A Sespa esclarece, ainda, que é responsabilidade das secretarias municipais de Saúde a manutenção de contratos e a aquisição do produto para abastecimento local.