Depois de protesto no Palácio do Planalto, ativistas do Greenpeace são presos

Equipe BR Político

Após protesto do Greenpeace contra a política ambiental do governo Bolsonaro, 17 ativistas foram detidos pela PM do Distrito Federal e levados à delegacia nesta quarta-feira, 23, segundo o Estadão.

Os manifestantes foram até a frente do Palácio do Planalto e pintaram o asfalto com tinta preta para simbolizar o óleo que atinge o litoral do Nordeste. Também espalharam madeira queimada, que teria sido recolhida de locais de extração ilegal na Amazônia.

Por parte do governo, a reação ao protesto não demorou. Pouco após a manifestação da ONG, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, classificou os manifestantes como “ecoterroristas”. O ministro tem travado uma espécie de guerra contra o Greenpeace. Se durante as queimadas na Amazônia ele seguia o discurso do governo de criminalizar as ONGs, recentemente o ministro passou a cobrar a instituição para que trabalhasse na limpeza do óleo nas praias do Nordeste.

Nao bastasse não ajudar na limpeza do petróleo venezuelano nas praias do Nordeste, os ecoterroristas ainda depredam patrimônio público. pic.twitter.com/0vnMe3bceU — Ricardo Salles MMA (@rsallesmma) October 23, 2019

O presidente em exercício Hamilton Mourão ironizou a manifestação, dizendo que vai convidar a ONG para atuar no combate ao derramamento. “Vou convidar o Greenpeace para recolher o óleo lá, ao invés de jogar o óleo aqui”, afirmou, ao deixar o Palácio do Planalto no início da tarde.

Já o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, ironizou o protesto. “Nunca se importaram com o que dizem se importar realmente. Se animam somente com outra coisa e estão dificultando para eles! Fácil entender tudo que está acontecendo nesse caso”, publicou no Twitter.