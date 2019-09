Depois do MBL, Partido Novo vira alvo de bolsonaristas

Vera Magalhães

O embate entre o presidente Jair Bolsonaro e deputados ligados ao MBL ganhou novos capítulos no fim de semana e engolfou também o Partido Novo –cujo líder, Marcel Van Hattem (RS) passou a ser chamado de “Van Rato” pelos militantes virtuais bolsonaristas em uma série de posts agressivos.

O motivo dos novos capítulos do embate foi o fato de deputados próximos do MBL, como Van Hatten e Kim Kataguiri, terem acusado Bolsonaro de ter elevado o fundo de financiamento eleitoral. O próprio Bolsonaro foi ao Twitter ironizar Kataguiri, dizendo que, pela lei que pune a denunciação caluniosa com fim eleitoral (cujo destaque para a derrubada de um veto do presidente foi do deputado do MBL), Kataguiri poderia ser condenado a uma pena de dois a oito anos de prisão.

Um fake news, passível de até 8 anos de cadeia (após veto derrubado pelo Congresso), afirma que o PR acresceu em R$800mi o Fundo de Financiamento para as eleições de 2020, via PLOA. Governo apenas cumpriu determinação (fundamentado em Lei), da Presidente do TSE, Min. Rosa Weber. pic.twitter.com/WB8JPyujPg — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 31, 2019

O fato de Van Hattem, que frequentemente aparece em fotos ao lado de Bolsonaro e tem orientado a bancada a favor de várias votações de interesse do governo, sobretudo na área econômica, ter virado alvo de uma campanha tão violenta mostra que nem a direita escapa da máquina de moer reputações do bolsonarismo –cujas baterias também se voltaram neste fim de semana contra o apresentador Danilo Gentili.