Marcelo de Moraes

Relator do Orçamento, o deputado Domingos Neto (PSD-CE) foi extremamente sincero ao definir como está o clima no Congresso desde o início da guerra do PSL, especialmente por conta do aparecimento de gravações das reuniões privadas dos parlamentares.

“Depois do ocorrido aqui, ninguém confia mais em ninguém. Imaginem quando começarem a usar isso como chantagem em coisas pessoais. Inadmissível”, escreveu Domingos nas suas redes sociais

“Sem entrar no mérito, mas uma coisa muito séria aconteceu e deixaram em segundo plano. Bem, segue minha opinião: Gravar o outro sorrateiramente, maldosamente, ainda mais no ambiente entre parlamentares, ou usando do seu cargo para abrir portas e gravar autoridades é mau-caratismo”, escreveu.